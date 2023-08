Acqua all’asilo ’Arcobaleno’ Un tetto nuovo per la scuola

Passo avanti verso l’attivazione dei lavori di manutenzione straordinaria ormai necessari alla scuola d’infanzia ’Arcobaleno’, in via Giovanni XXIII a Guastalla. L’edificio, infatti, ha bisogno di un importante intervento, in particolare alla copertura, che deve essere rifatta. In caso di forti acquazzoni è già capitato che vi siano state delle evidenti infiltrazioni, con disagi palesi anche all’interno dello stabile usato come scuola.

Nei giorni scorsi è stata nominata la commissione di gara che dovrà occuparsi delle procedure dell’appalto per i lavori. Già a giugno era stata indetta la gara, con la determina modificata a causa di un errore materiale e procedura di gara annullata in sede di autotutela per uno sbaglio tra il computo metrico e il quadro economico dell’intervento. La procedura è stata poi attivata a luglio per l’efficientamento energetico e rifacimento della copertura dell’edificio usato come scuola d’infanzia comunale. Nominata pure la commissione giudicatrice, presieduta dalla geometra Elena Gelmini e composta pure dall’architetto Giulia Bigliardi e dalla geometra Barbara Ghirardi, tutti del Comune di Guastalla. La scuola ’Arcobaleno’ di Guastalla è nata quarant’anni fa. Nel tempo sono stati eseguiti lavori di manutenzione, ma ora emergono problemi alla copertura, soprattutto in occasione di forti acquazzoni. Diversi i casi in cui si è dovuti intervenire per mettere al riparo le strutture sottostanti, anche dopo cedimenti strutturali del controsoffitto. Per l’intervento in programma alla scuola si prevede un costo totale di 180 mila euro.

Antonio Lecci