Acquazzone, sulla Sp2 all’alba sbanda una Panda

Una sbandata in auto durante il forte acquazzone di ieri notte. E’ accaduto poco prima dell’alba sulla Provinciale 2 tra Tagliata e Villarotta di Luzzara. Per fortuna la vettura, una Fiat Panda, non si è ribaltata dopo aver sbandato sull’asfalto, in quel momento reso viscido dalla pioggia. I passanti hanno fornito un primo aiuto all’automobilista. Ferito in modo lieve un uomo quarantenne, residente in provincia di Parma, che era in viaggio per motivi di lavoro.