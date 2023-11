Addetto per pulizie in capannoni e uffici

Azienda nel settore pulizie industriali ricerca operaie per pulizie di capannoni, spogliatoi e uffici per la pulizia di pavimenti, scrivanie, vetri, scaffalature, bagni e mense. L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, credo religioso, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia a meno che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dell’attività lavorativa. Luogo di lavoro: Campegine, con trasferte entro i 30 km. Titolo di studio: licenza media (preferibile). Indispensabile essere in possesso di patente B ed essere automuniti. Orario di lavoro: 6 -11 14 - 17. I turni possono cambiare in base alle esigenze del servizio, anche nel fine settimana. Unico giorno di riposo: domenica. L’offerta scade il: 29112023.