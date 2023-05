Addio a 74 anni a Mario Cellato Fondò un’impresa di espurgo

Ha destato vasto cordoglio la notizia della scomparsa di Mario Cellato (nella foto), vinto da problemi di salute a 74 anni di età. Era molto conosciuto in paese e nella Bassa per l’attività svolta nella gestione di un’impresa di espurgo con sede in via Molinara a Poviglio, dove abitava.

"Oggi ci ha lasciato una grande persona – lo ricorda il genero Giovanni Brozzi – gentile e disponibile con tutti. Ci mancherà tantissimo". Mario Cellato aveva iniziato a lavorare, da giovane, come operatore del consorzio di Bonifica. Poi aveva deciso di avviare l’attività imprenditoriale nel settore dell’espurgo, occupandosi più volte anche di interventi d’urgenza per allagamenti e problemi idraulici in aree pubbliche e private. Ora l’azienda è gestita dal figlio Luca. Lascia nel lutto anche la moglie Fabrizia, gli altri figli Elena (che gestisce col marito una pizzeria d’asporto), Angelo, il fratello Ermes e numerosi nipoti. Il decesso è avvenuto all’ospedale civile di Guastalla, dove Cellato era ricoverato.

I funerali, affidati all’agenzia Cantarelli e Melloni, sono fissati per oggi pomeriggio partendo dalla camera mortuaria dell’ospedale di Guastalla per la chiesa parrocchiale di Poviglio, dove alle 16 è previsto il rito funebre, prima dell’ultimo viaggio verso il locale cimitero per la tumulazione. Numerosi i messaggi di cordoglio di amici e conoscenti, giunti in queste ore ai parenti, per ricordare la figura di Mario Cellato, una persona legatissima al lavoro e agli affetti familiari.