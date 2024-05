Addio a Domenico, geometra e alpino

È deceduto a 85 anni Domenico Busanelli di Casina, ne danno il triste annuncio i suoi cari. I funerali avranno luogo questa mattina con partenza alle 10 dalle camere ardenti dell’ospedale di Castelnovo Monti per giungere al Santuario della Madonna del Carrobbio, dove alle 10.30 sarà celebrata la santa messa, quindi il feretro proseguirà per l’ara di cremazione. Ieri sera è stato recitato il santo rosario di suffragio, molto partecipato. Per volontà dei familiari niente fiori ma opere di bene al Centro di Ascolto Caritas di Casina. I familiari ringraziano anticipatamente quanti parteciperanno al funerale. Il geometra Domenico Busanelli è stato un professionista di altri tempi, molto conosciuto e stimato da tutti. E ora, da vecchio alpino, si è messo in cammino per raggiungere, lungo la misteriosa strada infinita, gli amici alpini che lo hanno preceduto, ossia che sono ‘andati avanti’. Il nipote geometra Marco Lombardi, professionista di Casina, lo ricorda così: "Mio zio era sergente degli alpini, teneva molto alle manifestazioni delle penne nere, quando stava bene non rinunciava mai ai raduni degli alpini. Un anno fa l’ho accompagnato all’oratorio di Beleo, dedicato agli alpini, per la celebrazione del ricordo del generale Reverberi che, nella battaglia di Nikolajewka riuscì a portare in salvo migliaia di alpini. Lui era un ragazzo, un alpino del dopoguerra, però conosceva bene la storia. Ha amato il suo lavoro e l’arte". Busanelli non era sposato, ha sempre vissuto da solo in piena autonomia fino a poco tempo fa quando ha subito un intervento. Prima andava sempre a fare una partita a carte con gli amici al bar Diana, amava la compagnia.

Settimo Baisi