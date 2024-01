Addio a Fausta Caramaschi, amata impiegata delle Poste

"Vogliamo ricordarti per quel sorriso immenso, come immensa era la tua forza. Un sorriso che ora ci portiamo tutti dentro, per sempre". Con queste parole i familiari hanno voluto ricordare Fausta Caramaschi, vinta a 82 anni di età da complicazioni cliniche. Fausta Caramaschi era una persona molto conosciuta a Guastalla, la cittadina dove abitava. Per una quarantina d’anni era stata dipendente all’ufficio postale guastallese, come impiegata. In molti la ricordano con il suo sorriso, la sua gentilezza, il suo modo di fare disponibile e cordiale con tutti. Era apprezzata e stimata dagli utenti e pure dai colleghi di lavoro. "Era una donna straordinaria, che non esitava ad aiutare gli altri", la ricorda un’amica. Inoltre, era appassionata di canto e musica, a lungo componente del coro civico di Guastalla. E proprio alcuni coristi animeranno con alcuni canti la funzione funebre fissata per oggi pomeriggio nella basilica di Pieve, dove si svolgono i funerali, partendo alle 14.30 dalla camera mortuaria dell’ospedale di Guastalla. Dopo la messa il feretro sarà trasferito dall’agenzia Veronesi e Pederzoli al cimitero di Brugneto di Reggiolo. In lutto il marito Gianni Dallasta (noto appassionato di storia e cultura locale, appartenente a una numerosa famiglia conosciuta e stimata), i figli Emanuele, Camilla e Federico, i nipoti Giacomo, Cristian, Diletta, Filippo, Cecilia e altri parenti. Alle 18 la recita del rosario alla camera mortuaria dell’ospedale guastallese.