Addio a ’Nando’, storico commerciante

È mancato improvvisamente all’affetto dei suoi cari Ampelio Zanni, 89 anni, noto a tutti come Nando, titolare di uno storico negozio di scarpe alla base del grattacielo dell’Isolato Maestà di Castelnovo. Ne danno il triste annuncio la moglie Giancarla, i figli Mauro e Cinzia, la nuora Stefania, il genero Lorenzo, le nipoti Emma e Mariaelena, la sorella, il cognato, i nipoti, i parenti ed amici. Questa sera alle 20 sarà recitato il santo rosario di suffragio nella chiesa della Resurrezione di Castelnovo Monti. I funerali avranno luogo domani mattina alle 10.30 partendo dalla Casa Funeraria Mammi in via Macchiusa 15/1 a Castelnovo per la chiesa della Resurrezione dove sarà officiata la Santa Messa. Al termine della funzione il feretro del defunto proseguirà per la cremazione. La camera ardente è stata allestita alla Casa Funeraria Mammi, visite 8-18.30. I famigliari ringraziano anticipatamente tutti coloro che vorranno partecipare all’onoranza funebre. Fino all’ultimo all’opera Nando di Castelnovo Monti, noto in tutta la provincia ed oltre per la sua attività di commerciante onesto e collaborativo, amico dei suoi clienti che ha servito per 65 anni passando il testimone al figlio Mauro, ma senza mai mollare lo scettro: lunedì pomeriggio era tranquillo in negozio, pronto a dare consigli ai suoi amici clienti e nella notte seguente se n’è andato in silenzio. Ampelio Zanni, alias Nando, è stato testimone e protagonista della crescita della montagna, non ha partecipato all’esodo del dopoguerra. Anzi, ha aperto il primo negozio di scarpe nel 1959 e nel 1964 si è trasferito nell’area commerciale a piano terra del grattacielo Isolato Maestà, nel centro di Castelnovo, considerato allora una sorta di capoluogo di tutta la montagna reggiana. In 65 anni di attività sono passate dal negozio di Nando alcune generazioni, sono cambiate le mode, ma lui è stato sempre lì presente ad accogliere tutti con il sorriso, pronto a dare qualche consiglio dettato della sua lunga esperienza, anche se da alcuni anni è titolare il figlio Mauro (seconda generazione). "Mio padre è sempre stato presente in negozio fino al giorno prima di lasciarci – afferma il figlio Mauro – ed era ancora in grado di darci consigli che a volte suonavano come ordini. Il suo impegno era fantastico, sempre presente nel mondo che cambia ma con quell’ottimismo nato dall’esperienza. Aveva un solo hobby: quello del restauratore, e poi l’ha trasmesso anche a me. Ha restaurato vecchie moto e auto, la più vecchia è una Topolino del 1938 nel cui restauro sono stato coinvolto anch’io, ovviamente nel tempo libero, e insieme abbiamo impiegato 12 anni a restaurarla. Andava vicino a Rosano, dove abbiamo con mia sorella una vecchia casa con del terreno, e lì usava anche un vecchio trattore. Non rinunciava alla partita a carte con gli amici del Circolo di Virola, anche quella era una delle sue passioni e tutte le domeniche lo portavamo dagli amici che poi a sera lo riportavano a casa. Grande esempio quello di mio padre, che fino all’ultimo ha onorato la vita".

Settimo Baisi