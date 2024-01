Addio a Panciroli, il sindaco:: "Protagonista della vita sportiva" il Moto Club: "Grande presidente"

Commozione a Scandiano ha suscitato la notizia della scomparsa di Luciano Panciroli, fondatore 50 anni fa del Moto Club Scandiano. Panciroli, come riportato nell’edizione di ieri, si è spento all’età di 81 anni. Anche il sindaco Matteo Nasciuti ha espresso il proprio cordoglio per la sua morte: "Ci ha lasciato Luciano Panciroli – scrive il primo cittadino in un messaggio social –. Ci saluta con lui un grande protagonista della vita sportiva della nostra comunità: un uomo che ha fatto dell’impegno e della passione le chiavi per entrare nei cuori di tutti gli scandianesi. Con il Moto Club Scandiano, di cui è stato fondatore, ma non solo. Un grande abbraccio, a nome di tutta l’amministrazione, va ai familiari di Luciano".

Tante le attestazioni di vicinanza arrivate ai famigliari. I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio alle 14.30 partendo in auto dall’ospedale Magati, in cui è stata allestita la camera ardente, per raggiungere la chiesa parrocchiale del centro di Scandiano. Dopo la funzione religiosa di commiato si proseguirà per il cimitero di Scandiano. Luciano lascia la moglie Maria Candido, la sorella Maria Pia, i nipoti e gli altri parenti. Anche il Moto Club ha ricordato Luciano sulla sua pagina Facebook: "Se ne è andato un grande presidente, ma prima di tutto un grande uomo e un appassionato vero di moto. Con Luciano il nostro Moto Club ha raggiunto livelli altissimi. Faremo in modo di mantenere viva questa passione e questo gruppo".

m. b.