Addio a Pellini, protagonista della minuteria meccanica

Vasto cordoglio ha destato a Novellara e nella Bassa la notizia della scomparsa di Corrado Pellini (foto), a lungo imprenditore nel settore della minuteria meccanica, con azienda nella zona industriale novellarese. Aveva 84 anni. La sua carriera professionale iniziò in una piccola ditta a San Giovanni della Fossa, il paese dove abitava. Poi dipendente alla Slanzi di Novellara e alla ditta Soprani. Quest’ultima era stata rilevata proprio da Pellini alcuni dopo, trasformandola in Om di Pellini e Incerti, gestita con il socio e amico Gianni Incerti, con il quale aveva collaborato per quasi mezzo secolo.

Dopo la scomparsa di Incerti, vinto da malattia, Pellini aveva deciso di abbandonare l’attività, godendosi la meritata pensione.

L’imprenditore novellarese non era sposato. Da tempo la sua famiglia erano gli adorati nipoti Emanuela, Vittorio, Claudio, Renzo, Maria Grazia, oltre ai pronipoti. Amava fare giri in bicicletta e aveva sempre avuto un sogno: possedere un’autovettura Porsche. E nel 2011 era riuscito a coronare questo suo desiderio, acquistando la vettura a lungo desiderata.

La camera ardente è stata allestita all’obitorio dell’ospedale di Guastalla. I funerali, affidati all’agenzia Novellara Servizi, sono fissati per stamattina alle 10,30, partendo dall’ospedale guastallese per la chiesa parrocchiale di San Giovanni. Al termine della messa si forma il corteo a piedi per raggiungere il vicino cimitero, per la tumulazione. Eventuali offerte in sua memoria possono essere destinate a opere di bene.