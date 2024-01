Addio a Regina: aveva 100 anni

Vasto cordoglio a Guastalla per la scomparsa di Reginetta Brioni, detta Regina, che a maggio aveva compiuto 100 anni. Con il marito Dino Musi, deceduto diversi anni fa, aveva gestito un forno alimentari in centro storico. Attività che è stata poi affidata ad alcuni dei figli, tra i quali Guido, che ora gestisce il forno a Boretto. L’attività è stata aperta nel 1959 nella frazione di San Martino, dopo aver svolto attività in agricoltura con la famiglia. Poi dal ’67 in centro a Guastalla, dove il negozio è rimasto aperto fino a tempi recenti, accanto all’abitazione. Fino al 2005-2006 era facile vederla al lavoro in negozio, specie alla cassa, in aiuto alla famiglia. Da qualche tempo era alla casa di riposo. Lascia i figli Guido, Angelo, Carlo e Antenore, nipoti e altri parenti. Era molto religiosa e ogni mattina si faceva accompagnare nel duomo di Guastalla per la messa delle 10. Stasera alle 18 il rosario in duomo, il funerale (agenzia Veronesi e Pederzoli) domani, partendo alle 9.45 dalla camera mortuaria della Rsa per il duomo. Poi, l’ultimo viaggio verso il cimitero di San Martino di Guastalla, dove riposano le spoglie del marito Dino. Offerte a opere di bene.