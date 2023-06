Addio al 57enne Zavaglia, operaio con la passione e il talento del baseball

Vasto cordoglio a Poviglio per la scomparsa di Nicola Luciano Zavaglia (foto), vinto da complicazioni cliniche a soli 57 anni di età. Lascia una famiglia molto numerosa, con la madre Teresa, i fratelli Vincenzo, Domenico, Giuseppe, Pasquale, Michele, le sorelle Adriana, Marisa, Cinzia, nipoti e altri parenti. I funerali, affidati all’agenzia Sereni, si svolgono sabato 3 giugno alle 9 partendo dall’obitorio dell’ospedale Franchini di Montecchio per la chiesa di Casalpò di Poviglio. Dopo la messa il feretro sarà trasferito al tempio della cremazione di Parma. Stasera alle 20,45 è prevista la recita del rosario nella chiesa di Poviglio.

Zavaglia aveva lavorato come operaio manutentore, in forza al Comune. Ma era da sempre appassionato di baseball. Nicola Zavaglia aveva coronato il suo sogno sportivo, giocando fin da giovanissimo nella società locale di baseball, già nella Giovanile Allievi nel 1978, poi tra i Cadetti e in serie C, occupandosi successivamente del ruolo di tecnico dell’Under 18, fino a pochi anni fa.

Nel 2018 era stato colpito da un grave malore, che aveva fortemente minato il suo stato generale di salute. Una situazione diventata difficile, che però aveva sempre affrontato con determinazione e coraggio, così come era sempre stato il suo carattere, rivolto alla disponibilità, all’educazione, al rispetto degli altri.