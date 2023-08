Addio al dottor Gambetti stimato medico di base

Addio al dottor Giovanni Gambetti (nella foto), stimato medico di base reggiano dell’Ausl. Aveva solo 66 anni, vinto da una malattia. Una notizia che ha gettato nello sconforto e nel dolore i suoi pazienti che curava quotidianamente negli ambulatori di via Buozzi in città e a Fogliano. Specializzato in medicina del lavoro, Gambetti era anche il medico della struttura per anziani Villa al Poggio.

Gambetti lascia la moglie Anna, i figli Francesco con Maddalena e Marco con Gloria.

"Abbiamo passato una vita insieme – lo ricorda addolorata la moglie Anna – Ci siamo messi insieme da ragazzini e poi ci siamo sposati. La nostra grande passione era viaggiare e farlo soprattutto in camper".

I funerali si svolgeranno domani partendo alle 14 dalla Casa Funeraria Reverberi di via Terezin per la Chiesa parrocchiale di Sant’Agostino. Al termine della funzione religiosa si proseguirà per il cimitero di Marmirolo. Ieri sera sempre in Sant’Agostino è stato recitato il rosario, con una chiesa colma di gente.

La famiglia preferisce ai fiori eventuali offerte all’Ospedale Borgo Roma di Verona Istituto Chirurgia del Pancreas del dottor Salvatore Paiella o all’Associazione Sud Chiama Nord.

dan. p.