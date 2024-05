Addio al volontario Roberto Bassoli. Salvaterra e Croce Rossa in lutto

La frazione di Salvaterra e la Croce Rossa scandianese piangono la repentina e prematura scomparsa di Roberto Bassoli, avvenuta all’età di 65 anni. Lascia un grande vuoto la morte di Bassoli, volontario da quasi quarant’anni sulle ambulanze e stimato assicuratore di Axa, con un ufficio in centro a Salvaterra in piazza U. Farri 1/B . Un’attività che Roberto aveva avviato il primo febbraio del 1987 e terminata il 28 febbraio di quest’anno, col raggiungimento dell’età pensionabile. Oltre al volontariato nella sede della Croce Rossa di Scandiano, Roberto aveva la passione per il canto gospel, militando in un coro, e anche l’hobby dei viaggi in barca vela, tanto da conseguire la patente nautica. Gli amici più intimi descrivono Roberto come una persona schietta e diretta, riservata e gentile. In queste ore di dolore, piangono la scomparsa la moglie Marica Cavalieri, le figlie Jessica e Giulia. Bassoli si è spento nell’abitazione di Salvaterra, in via Michelangelo Buonarroti da dove questa mattina alle 9.45 muoverà il corteo funebre a cura delle Onoranze Giubbini verso la chiesa parrocchiale di Salvaterra, con la messa che sarà celebrata dal parroco don Luigi Rossi. Al termine la cara salma di Roberto proseguirà per l’Ara crematoria del cimitero di Coviolo, in attesa della cremazione. Per desiderio della famiglia Bassoli, niente fiori ma offerte da devolvere al Core dell’ospedale Santa Maria Nuova, che saranno raccolte all’ingresso della chiesa.

Numerose le attestazioni di condoglianze e vicinanza giunte nella giornata di ieri alla famiglia Bassoli e Cavalieri. Tra i tanti messaggi su Facebook si legge quello di un’amica che scrive: "Vai su a sirene spiegate Robbi. Fai buon viaggio amico mio". E ieri la Croce Rossa comitato di Scandiano ha inserito il nastro nero, segno di lutto, vicino al proprio simbolo sulla sua pagina Facebook.

Gianni Fiaccadori