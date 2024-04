Addio alla decana delle parrucchiere Carmen Bonacini: aveva 100 anni

È morta domenica sera all’età di cent’anni Carmen Bonacini, storica parrucchiera che gestiva un salone in zona stazione negli anni ’60. La sua numerosa famiglia – originaria di Cadelbosco Sopra – è sempre stata caratterizzata dall’elisir di lunga vita: dieci fratelli, di cui quattro maschi e sei femmine. "È rimasto solo un fratello ora, ma oltre a mia madre sono tutti deceduti tra i 98 e i 101 anni", racconta l’unica figlia Roberta, nota per aver lavorato a lungo in Cna. Carmen dopo aver fatto acconciature e bigodini a generazioni di reggiane, si è dedicata alla famiglia come casalinga nella sua abitazione in Gardenia. Tre anni fa era rimasta vedova di Domenico Zingarelli col quale aveva festeggiato il traguardo dei 50 anni di matrimonio, le nozze d’oro. "Mia madre ha sempre amato le cose belle, era un’esteta – la ricorda la figlia – Ha goduto di ottima salute, era autonoma ed è stata all’ospedale una sola volta in tutta la vita. Fino all’ultimo è stata sanissima e lucidissima. Aveva un carattere spiritoso e avventuriero. Ricordo di un viaggio in Tunisia quando già era anzianotta. È sempre stata avanti, mio padre era più giovane di lei e per l’epoca non era scontato. Era irripetibile, ci mancherà". Carmen lascia anche il genero Tiziano e la nipote Carlotta. Oggi i funerali alle 11 alla casa funeraria della croce verde, poi sarà cremata al cimitero di Coviolo.

dan. p.