Addio alla docente Maria Valeria Rossi

È mancata all’affetto dei suoi cari la professoressa Maria Valeria Rossi in Capelli, aveva 87 anni, lascia nel profondo dolore il marito Mario, il figlio Tiziano, le figlie Maria Angela e Rita, parenti ed amici. I funerali avranno luogo domani mattina 29 agosto con partenza alle 9,30 dall’abitazione dell’estinta in via Lemanna 11 di Casina per la chiesa parrocchiale dove verrà celebrata La santa messa. Al termine della funzione funebre il feretro verrà accompagnato al cimitero locale per la tumulazione. Stasera alle 20,30 presso l’abitazione dell’estinta, dove è stata allestita la camera ardente, verrà recitato il Santo rosario di suffragio. I familiari ringraziano anticipatamente tutti coloro che parteciperanno alla mesta cerimonia.

A Casina e non solo, tutti ricordano l’impegno della prof.ssa Maria Valeria Rossi, insegnante di matematica alla scuola media locale dove suo marito, il professor Mario Capelli, era preside. Persone molto preparate che hanno saputo trasmettere educazione civica e cultura alle diverse generazioni che all’epoca sono transitate dalla scuola media di Casina. Diversi suoi ex studenti oggi ricordano la prof.ssa Rossi come un’insegnante molto preparata ed esigente, ma anche attenta singolarmente agli alunni, sempre molto comprensiva ed umana. Tra i ricordi degli ex allievi, quello dell’insegnante Giovanna Caroli, ricercatrice storica e già assessore alla cultura del comune di Casina: "La prof.ssa Rossi da noi insegnava matematica ed era severa, spiegava bene ma pretendeva. Sono stata ‘licenziata’ alla scuola media con un otto in matematica, forse non del tutto meritato, sapeva che avrei proseguito le scuole superiori e quel voto voleva essere una generosa presentazione. Sapeva coniugare competenza ed umanità. Tutti noi quando avevamo qualche problema, andavamo da lei: ci ascoltava e ci capiva. Si dedicava alla scuola e alla famiglia, aveva molta cura dei fiori attorno a casa".

Settimo Baisi