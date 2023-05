Addio alla maestra Edda Zanni, una vita alle elementari Spallanzani

Vasto cordoglio nella comunità scandianese ha suscitato la scomparsa della maestra Edda Zanni Manelli (foto), 94 anni. Era la mamma dei fratelli Gian Luca Manelli (ex vice sindaco di Scandiano), Paolo (dirigente sportivo) e Corrado (manager nel settore ceramico). Aveva iniziato la sua carriera di maestra prima ancora di entrare di ruolo, nelle scuole elementari di Rondinara, oggi chiuse. Dagli anni ’60 fino alla pensione aveva insegnato nella scuola elementare Spallanzani di viale della Rocca. La maestra Zanni aveva anche ricoperto la posizione di vice preside.

Aveva una profonda fede religiosa e insegnava anche catechismo nella locale parrocchia. Nel periodo estivo faceva servizio nelle colonie di Azione Cattolica in Riviera a Riccione, ma anche sulle colline scandianesi, da Rondinara a Montebabbio. Aveva preso parte anche alle attività del Comitato del Carnevale.

Edda Zanni lascia i figli, le nuore, gli adorati nipoti Marco, Chiara, Leonardo, Jacopo, Eugenio e Riccardo. Domani alle 18.30 il rosario nell’abitazione di via Gramsci 12. Martedì alle 14.30 il funerale dalla casa per la chiesa parrocchiale del Centro. Dopo il rito si proseguirà per il cimitero di Chiozza.

Gi.Fi.