Addio alla maestra Gabriella: oggi funerali a Chiozza

Addio alla maestra Gabriella Vanicelli. Il decesso è avvenuto nella giornata di martedì, all’ospedale di Scandiano. Aveva 73 anni. Gabriella viveva nella frazione scandianese di Chiozza ed era molto nota. Nel passato aveva a lungo insegnato alle scuole elementari di Ventoso. È stata anche maestra nelle scuole di Viano, Rosta Nuova a Reggio, Correggio e in altri paesi della nostra provincia. "Nelle scuole in cui ha operato ha pure ricoperto l’incarico di responsabile delle aule informatiche – ricorda la figlia Barbara –. Mamma era una grande appassionata di musica, lettura e raccolta di funghi. E proprio ai suoi alunni aveva insegnato anche musica. Era molto conosciuta a Ventoso dove lavorò per circa 15-20 anni. Ha insegnato a tanti studenti durante la sua attività di docente". Gabriella Vanicelli lascia la figlia Barbara con Lorenzo e gli altri parenti.

I funerali della 73enne si svolgeranno oggi pomeriggio alle 15 partendo dall’ospedale di Scandiano per raggiungere la chiesa parrocchiale di Chiozza. La salma della pensionata, terminata la funzione religiosa funebre, sarà successivamente accompagnata al cimitero nuovo di Coviolo in attesa della cremazione.

Ai fiori sono preferite opere di bene in memoria di Gabriella. Ieri sera, nella camera ardente del Magati, è stato recitato il rosario in suffragio della 73enne. Vasto cordoglio e commozione a Chiozza e Ventoso ha suscitato la notizia della morte dell’ex maestra.

m. b.