Addio alla storica rivalità, Reggio e Modena danno vita ai Vipers-Hogs

Addio campanile. Meglio mettere insieme le forze e sentirsi insieme un po’ vipere e un po’ maiali. Gli Hogs Reggio Emilia e i Vipers Modena - parliamo ovviamente di football americano – d’ora in poi si chiameranno Vipers-Hogs.

Un progetto che nasce dalla volontà di entrambe le squadre di ripartire, dopo alcune difficili stagioni per gli Hogs e due anni di IFL (ex campionato prima divisione) per i Vipers, mettendo da parte la famosa rivalitá sportiva che da sempre ha caratterizzato il derby emiliano di seconda divisione.

L’incarico di guidare questa forte unione é stato affidato a coach Mauro Solmi, in qualità di Head Coach e Defensive Coordinator, sulla sideline al suo fianco avrà Michele Degrassi (Offensive Coordinator), Marco Meletti (OL coach), Mirko Scalia (Special Team Coach), Luca Trepiccione (DB Coach), Marco Brizigotti ( RB/QB Coach) e Giorgio Longhi come Quality Coach del Team.

"Il lavoro svolto in questi mesi – si legge in una nota della società – é stato tanto sia sul campo che a livello dirigenziale, unire due realtà differenti non é mai semplice, ma con passione e perseveranza i risultati non possono mancare e i Vipers-Hogs sono carichi e pronti ad affrontare il campionato IFL 2 che, nel recente passato, ha regalato alle due società grandi soddisfazioni".