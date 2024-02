Addio allo storico barista Spinelli. "Un mito"

Addio allo storico barista Gianni Spinelli. Aveva 86 anni. Spinelli si è spento nel pomeriggio di mercoledì 7 febbraio all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio in cui era stato ricoverato lo stesso giorno a causa di un grave malore. Inutili purtroppo i soccorsi e le cure dei medici del nosocomio reggiano. Spinelli era molto conosciuto a Rubiera, il paese dove per oltre mezzo secolo aveva lavorato con grande impegno come barista, gestendo il bar ‘Spinelli’ in centro. L’attività è stata condotta dalla famiglia di Gianni fino al 2006. Sono poi subentrati altri gestori che hanno ugualmente mantenuto bar ‘Spinelli’ come nome del locale. L’86enne ha operato per 53 anni assieme alla moglie e alla sorella. "Papà era molto noto per la sua professione di barista che ha esercitato per tanti anni – dice la figlia Paola –. Aveva instaurato un ottimo rapporto con i numerosi clienti durante il suo lungo servizio. Era un grande tifoso del Milan".

Tanti i messaggi di vicinanza che sono arrivati alla famiglia. Dolore e commozione a Rubiera ha destato la scomparsa di Spinelli. Anche il sindaco Emanuele Cavallaro ha espresso il proprio cordoglio per la morte del pensionato: "Gianni – dice il primo cittadino rubierese – era un barista storico di Rubiera. Era certamente una figura di riferimento per la socialità di Rubiera. Una persona cordiale e gentile. Alla sua famiglia porgiamo le condoglianze a nome dell’amministrazione comunale". Davide Messori su Facebook ha sottolineato che Gianni Spinelli "era un mito: siamo quasi tutti passati almeno una volta nel suo storico bar. Ricordo che anche da bambino e da ragazzo ci andavo spesso. Una persona molto simpatica e cordiale. Mancherà a tutti". L’86enne lascia nel lutto la moglie Silvia, le figlie Alessandra e Paola, il genero Luca, le sorelle Giuliana e Giovanna, i cognati, i nipoti e gli altri parenti. In tanti oggi parteciperanno alle esequie. I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio partendo alle 14.45 dalla casa del commiato del cimitero di Rubiera, in cui è stata allestita la camera ardente per l’ultimo addio, per raggiungere l’oratorio don Bosco di Rubiera, dove si formerà il corteo per la locale chiesa parrocchiale in cui alle 15 sarà celebrata la messa funebre. La salma dell’ex barista, terminata la funzione religiosa, sarà successivamente accompagnata nel camposanto di Rubiera.

Matteo Barca