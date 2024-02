Addio Lorena, ’voce’ del municipio

Una persona dolcissima e gentile, una collega sempre disponibile e garbata. Per certi aspetti il cuore della macchina burocratica dell’amministrazione comunale di Quattro Castella, di cui per una trentina d’anni è stata la ’voce’. Lorena Zanini, spentasi a soli 53 anni, era infatti la centalinista/addetta al front office del Comune: il primo contatto tra il municipio e gli utenti. I politici e gli amministratori sono cambiati negli anni, ma non lei. Conosceva tutti, risolveva problemi, svolgeva quel ruolo delicatissimo di relazione tra gli uffici interni e la cittadinanza. E lo svolgeva davvero bene, a dimostrazione che ogni persona è portatrice di grandi valori se le sue caratteristiche vengono capite e valorizzate. "Per noi è stata una collega tanto diligente e meticolosa sul lavoro, quanto attenta e premurosa nei nostri confronti – spiegano i colleghi –. Oggi è un giorno triste perché ci ha lasciati. Ai genitori Aldo e Rosanna, l’amministrazione comunale manda un caloroso e sincero abbraccio di cordoglio". I funerali di Lorena si svolgeranno oggi alle 15 dalla sala del commiato ’Reverberi’, in direzione cimitero di Coviolo dove ci sarà un corteo a piedi con partenza dal parcheggio.