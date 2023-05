Addio Matteo: il dolore di tutta la comunità

di Antonio Lecci

La magistratura non ha ritenuto necessario procedere con ulteriori accertamenti e, già poco dopo l’incidente, ha concesso il nulla osta per consentire ai familiari di fissare il funerale di Matteo Giavarini, il giovane meccanico di 28 anni, vittima l’altro pomeriggio di uno schianto tra auto e moto in via della Pace, alla periferia di Correggio.

I funerali, affidati all’agenzia Cabassi, si svolgeranno domani alle 14,30 partendo dalla camera mortuaria dell’ospedale San Sebastiano di Correggio per la chiesa parrocchiale di Fosdondo. Poi il feretro sarà trasferito per la cremazione. In lutto una famiglia molto conosciuta e stimata. A piangere Matteo ci sono la moglie Denise, i giovanissimi figli Marco e Chiara, la madre Federica, il padre Ivan, il fratello Tommaso, nonna, suocera e i tantissimi amici. Matteo gestiva un’officina per revisioni meccaniche. In molti ieri hanno fatto visita alla camera ardente e tanti amici e conoscenti erano presenti al rosario, recitato ieri sera nella chiesa di Fosdondo. Eventuali offerte in memoria del giovane possono essere destinate al Core o al Grade di Reggio. Ed è enorme il cordoglio per il lutto che colpisce una famiglia conosciutissima.

Ivan Giavarini, padre della vittima, gestisce stazioni di servizio a Correggio e Reggio, oltre a una avviata attività di autonoleggio, collaborando pure come sponsor con il mondo sportivo locale. Messaggi di cordoglio sono giunti dalla Virtus Correggio (che ha disposto il lutto al braccio in occasione delle gare in programma in questi giorni), dall’Usd Virtus Mandrio ("Un grande dolore per tutta la comunità di Correggio che oggi piange un giovane ragazzo buono, padre di famiglia, nel pieno della vita"), dalla Correggese Calcio, oltre che dalla società Sanpro 7 ("In un momento dove qualsiasi parola risulta vuota e priva di senso, il nostro grande abbraccio va Ivan e a tutti i suoi cari").

L’incidente dell’altro pomeriggio è avvenuto mentre Matteo era in sella a una moto Ktm, che aveva acquistato da poco. Secondo i primi accertamenti, sarebbe stata l’inversione di marcia di una vettura Volkswagen Caddy, che partiva da una piazzola di sosta, a provocare il violento schianto. Il centauro si sarebbe trovato l’ostacolo di fronte senza riuscire neppure a tentare una reazione, tanto che non risultano segni di frenata sull’asfalto. Immediati i soccorsi, che purtroppo si sono rivelati inutili.