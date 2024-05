Addio Otello, ultimo gestore della bottega

È deceduto a seguito di una malattia Otello Torri, 84 anni, l’ultimo gestore dell’antica ‘bottega’ La Tora di Succiso Vecchio. Ne danno il doloroso annuncio la moglie Rosanna, i figli Fausto con Simona e Luca con Giuseppina, i cari nipoti, pronipoti e parenti. I funerali avranno luogo oggi pomeriggio con partenza alle 13 dalla Casa Funeraria Mammi in via Macchiusa 15/1 a Castelnovo, dove è stata allestita la camera ardente, per la chiesa di Succiso dove alle 14 verrà impartita la Santa Benedizione e al cui termine la salma del defunto Torri proseguirà per la cremazione. Ringraziamenti anticipati dei famigliari.

Otello Torri era originario del vecchio paese di Succiso, la sua famiglia era titolare dell’antico bar-bottega La Tora nella Villa di sotto e quindi anche lui, fin da ragazzo si dedicava alla ‘bottega’, mentre all’epoca la maggior parte delle famiglie praticava la pastorizia transumante. All’inizio degli anni ‘60 un vasto movimento franoso ha sconvolto il vecchio paese di Succiso, costituito da tre ‘Ville’, di conseguenza è stato realizzato il nuovo paese in località Varvilla, alcuni chilometri a monte, ai piedi dell’Alpe di Succiso. Anche con il trasferimento nella nuova casa, Otello Torri ha continuato il suo vecchio mestiere di barista, ovviamente in locale ammodernato, considerato che all’epoca a Succiso Nuovo c’erano cinque esercizi pubblici, di cui oggi non c’è più traccia. Il bar di Otello è stato il penultimo a chiudere i battenti, l’ultimo il bar Bragazzi, questo a causa del progressivo spopolamento della montagna. Otello, chiuso il bar, si era trasferito con la famiglia a Reggio Emilia. Impiegato all’Inps è rimasto in città e solo al raggiungimmento della pensione è tornato nella sua Succiso.

Settimo Baisi