Adele scomparsa a 16 anni. Commozione alla veglia

In attesa di poter celebrare il funerale di Adele Baldasarre, scomparsa prematuramente all’età di 16 anni, la comunità scandianese si è riunita in preghiera venerdì sera. È stata una cerimonia piena di cordoglio e partecipazione, alla presenza anche del sindaco Matteo Nasciuti. È stato il parroco don Andrea Cristalli a presiedere la veglia, animata dalla locale corale, ricordando come questo sia il momento per stringersi attorno ai genitori di Adele, mamma Federica e papà Rocco. È atteso per la giornata di domani il nulla osta alla salma, dopo l’esame diagnostico per stabilire le cause che hanno stroncato Adele, un fiore di ragazza che cullava tanti sogni, tipici di quell’età. I funerali probabilmente si svolgeranno nella chiesa parrocchiale del centro nella giornata di mercoledì 12 giugno per consentire ai parenti del Basso Polesine di poter organizzarsi con un pullmann e partecipare alla cerimonia funebre.

gi. fi.