Agente fuori servizio ferma ladro di bici

Nella mattina presto di giovedì 22 febbraio, un operatore della Polizia di Stato, libero dal servizio, notava un soggetto che, con fare sospetto, si nascondeva dietro un’auto parcheggiata negli stalli di via Lama Golese.

L’agente, tenendo sempre d’occhio l’uomo, notava che lo stesso lanciava una bicicletta dall’interno del cortile di un condominio di viale Piave e tentava di scavalcare la recinzione. A quel punto l’operatore decideva di chiamare immediatamente l’intervento delle Volanti. Giunti sul posto, gli operatori riuscivano prontamente a fermare il soggetto che alle domande in merito a cosa stesse facendo rispondeva di aver dimenticato le chiavi di casa e quindi di aver scavalcato per prendere la sua bicicletta e andare a lavoro. Ma uno dei residenti riconosceva subito la bicicletta come propria constatando, inoltre, che la stessa fosse stata danneggiata durante il tentativo di furto. Il 26enne ghanese è stato denunciato.