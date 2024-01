Agente fuori servizio sventa un furto

Poliziotto fuori dal servizio sventa un furto di biciclette fermando un 40enne marocchino, ladro seriale. È successo lunedì mattina in via Fontanelli, nei pressi dell’ex Caam. L’agente in borghese passava di lì quando ha sorpreso l’uomo intento a portare via una bici; così, si è qualificato e grazie al supporto dei colleghi delle Volanti chiamati a intervenire, lo hanno bloccato. Portato in questura, è stato perquisito e trovato con un coltello. Infine è stato riconosciuto dalle telecamere come presunto autore di un altro furto di bici avvenuto il 17 gennaio scorso. L’uomo è stato denunciato a piede libero per furto aggravato, tentato furto e porto d’armi atti a offendere.