Ageop, via alla raccolta di giocattoli per i piccoli pazienti

Si tiene finalmente oggi e domani, dalle 9 alle 19, negli spazi messi a disposizione in via Guidelli 4 a Reggio, la raccolta di giocattoli e fondi promossa in città a favore di Ageop Ricerca (www.ageop.org), associazione che dal 1982 si prende cura di bambini e ragazzi ammalati di tumore, in terapia nel reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico Sant’Orsola - Malpighi di Bologna. Al motto di ‘Dona un giocattolo, regala un sorriso. Insieme possiamo !’ organizzatrici e organizzatori invitano a donare concretamente attenzione, calore e affetto ai bambini e ragazzi che stanno attraversando la fase difficile della cura alla malattia.

Scopo dell’iniziativa, promossa dal personale Ageop insieme a Erika Rossi, Francesca Codeluppi, Cristina Silingardi, autrice della locandina, e Chiara Serri, è raccogliere giocattoli, accessori, strumenti multimediali e musicali che andranno a riempire l’Armadio del Coraggio, da cui poi verranno distribuiti ai pazienti dell’Oncologia Pediatrica. Info Ageop: 051 6494734.

Lara Maria Ferrari