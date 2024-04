Aggredisce gli agenti, trovato con un etto di droga

Tenta di colpire gli agenti durante un controllo e viene trovato con oltre un etto di droga in casa. Un 18enne italiano, incensurato, è stato denunciato dalla polizia. I fatti risalgono a mercoledì sera, quando a Massenzatico sono state allertate le Volanti per una segnalazione di alcuni giovani sospetti che stazionavano nelle vicinanze di una casa di riposo per anziani in via Beethoven. Gli agenti giunti sul posto hanno notato un gruppetto di cinque ragazzi e hanno sentito un odore di fumo. Fermati per i controlli, uno di loro ha cominciato a sbracciarsi per poi aggredire i poliziotti e tentare la fuga. Ma è stato bloccato poco dopo all’altezza di via Fontanesi. Portato in questura, è stato chiesto il mandato di perquisizione in casa sua dove sono stati rinvenuti 112 grammi di marijuana e hashish. Il giovane è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di droga.