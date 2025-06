Aggredisce la moglie e poi anche i carabinieri. Niente misure cautelari

Ha chiesto scusa per il suo comportamento il 55enne di Cavriago arrestato per le ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Nel tardo pomeriggio di mercoledì una violenta lite domestica in via Fratelli Cervi a Reggio ha richiesto l’intervento dei carabinieri, allertati da numerose segnalazioni. Il 55enne di Cavriago, in evidente stato di agitazione, è stato accompagnato alla stazione dei carabinieri di Cavriago, mentre la donna ha rifiutato cure mediche e non ha sporto denuncia. In caserma, alla semplice richiesta se avesse fatto uso di alcolici, il 55enne si è scagliato con violenza contro il comandante della stazione, ferendolo insieme a un altro militare. È stata avviata un’indagine anche per verificare possibili maltrattamenti verso la donna.

Comparso davanti al giudice Francesco Panchieri, ieri l’indagato ha dato la propria versione dei fatti. Il pm Denise Panoutsopoulos ha chiesto l’obbligo di firma, mentre l’avvocato difensore Serena Barbato si è opposta, evidenziando la condotta collaborativa dell’uomo e la sua condizione di persona con un lavoro e inserita. Il giudice ha convalidato l’arresto e non ha applicato misure cautelari.

al.cod.