Aggredito da una malattia muore un papà di 54 anni

Ha suscitato grande dolore a Tressano la notizia della prematura scomparsa di Franco Beneventi (foto). Il decesso è avvenuto, all’età di 54 anni, nella giornata di mercoledì 24 aprile all’ospedale di Sassuolo. Franco si è spento a causa di una grave malattia. Beneventi viveva a Tressano, frazione del comune di Castellarano. I funerali si svolgeranno questa mattina partendo alle 9.40 dalle camere ardenti del nosocomio di Sassuolo per raggiungere poi la chiesa parrocchiale di Tressano dove alle 10 sarà celebrata la funzione religiosa di commiato. La salma, al termine del rito funebre, sarà successivamente accompagnata in forma privata per la successiva cremazione. Ieri sera, nella camera ardente, è stato recitato il rosario. La famiglia Beneventi ha chiesto non fiori, ma opere di bene. Franco lascia la moglie Michela Lorenzini, il figlio, il fratello Stefano, lo zio Dimmo, i cognati, le cognate, i nipoti, i suoceri Olga e Paolo, gli altri parenti. Tante le attestazioni di cordoglio e vicinanza che sono subito arrivate ai suoi famigliari. Numerosi i messaggi di condoglianze pubblicati anche su Facebook.