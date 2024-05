AggregAzione, ecco ’Pesca un sorriso’

L’associazione di Sant’Ilario d’Enza AggregAzione Odv protagonista con i ragazzi diversamente abili: un evento che non solo promuove l’inclusione, ma crea momenti di gioia e connessione autentica tra i partecipanti. ’Pesca un Sorriso, organizzata da Polisportiva Coop Parma 1964 in collaborazione con Arci Pesca Fisa e Fipsas, alla sua 13esima edizione, si propone di accogliere persone di varie età con disabilità intellettive e motorie e farle cimentare alla pesca alla trota nei laghi del Cronovilla. L’AaggregAZIONE si è quindi unita alle numerose associazioni che hanno partecipato: presenti al via 65 ragazzi e ragazze affette da disabilità, 7 Associazioni provenienti da più province e famiglie.

Tutti gli atleti e gli accompagnatori sono stati premiati dal sindaco di Traversetolo Simone dall’Orto e dalla neo-eletta assessore alle politiche sociali Nelda Conti.