Aggressione a tre minorenni. Denunciato un 19enne di Suzzara

Un giovane di 19 anni, mantovano di Suzzara, è stato denunciato dai carabinieri di Luzzara per il reato di lesioni personali in concorso.

I fatti risalgono allo scorso luglio, nella serata di chiusura della tradizionale fiera del paese. Al lido Po, già dopo la mezzanotte, si erano ritrovati numerosi giovani. Pare per una "vendetta" seguita a un diverbio avuto precedentemente in un torneo di calcio, il gruppo mantovano aveva notato alcuni giovani con i quali c’era stata la lite. Uno di loro era stato colpito con un pugno. Erano intervenuti altri loro due amici, almeno per cercare di allontanarlo dall’aggressione. Ma erano stati a loro volta colpiti, riportando trami guaribili tra i 7 e i 21 giorni.

I feriti, tutti e tre minorenni abitanti a Luzzara, erano stati medicati al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla, trasportati dall’ambulanza intervenuta sul posto. Già nelle ore successive il fatto erano iniziati a circolare i nomi dei presunti violenti. E ora i carabinieri di Luzzara hanno formalizzato l’inoltre della denuncia a carico del giovane abitante nel Mantovano. Sono ancora avviati accertamenti per risalire agli altri aggressori, che si sarebbero aggiunti al 19enne in quel parapiglia violento.

Pare inoltre che uno dei ragazzi aggrediti (il ferito con i traumi più seri) non fosse neppure coinvolto nel diverbio nato durante il torneo sportivo. Forse era stato scambiato per un altro e colpito ugualmente con violenza. Le indagini proseguono.

