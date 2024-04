Agosti, che peccato. Battuto solo in finale

Secondo posto per Gian Luca Agosti nella prima edizione del Trofeo "Mercatone Germanvox", gara regionale individuale riservata alla categoria B-C-D andata in scena in terra bolognese sulle corsie della bocciofila Arci Canova di Budrio. L’atleta della Vicentini Correggio si è fatto strada nella parte bassa del tabellone superando Carlo Cristofori e Sergio Bussolari, entrambi tesserati per La Ferrarese, prima di imporsi in semifinale su Ermes Tolomei (Benassi Bologna); nel match decisivo, tuttavia, è arrivato lo stop per mano di Fabrizio Poggi (Osteria Grande), che ha portato a casa la vittoria. Nel campionato di Serie B a squadre, la Sammartinese centra la terza vittoria in 4 match e guarda tutte le rivali dall’alto, piegando 5-3 la Ai Tre Mulini: alle spalle di Mussini e compagni ci sono i bolognesi della Baldini, staccati di 3 lunghezze.

Nel prossimo turno, sabato prossimo, trasferta a Cortona contro il fanalino di coda del raggruppamento.

Fuori ai quarti, a Suzzara, Fabio Lasagni e Corrado Terenziani: il duo della Cavriaghese ha lasciato strada ai padroni di casa Marco e Mauro Soragna, poi terzi classificati nel Memorial Soci, gara regionale a coppie di categoria A-B-C vinta da Luca Capeti e Luca Nadini (Baldini STM Bologna). Venerdì prossimo, alla bocciofila Futura di Cadelbosco d’Oro, va in scena il 35esimo "Bosco d’Oro", gara regionale a coppie di categoria A-B-C.