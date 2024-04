Ai domiciliari per la rapina

E’ scattato il provvedimento degli arresti domiciliari per uno dei ventenni che, lo scorso novembre, si sarebbe reso responsabile – insieme ad un coetaneo e ad un 17enne – di un’aggressione a scopo di rapina ai danni di un 15enne, per portargli via il telefonino e le chiavi della sua Citycar. I carabinieri di Gualtieri, autori delle indagini, hanno eseguito il provvedimento che prevede i domiciliari per il ventenne che era alla guida dell’auto su cui era salita la vittima. Il 15enne – come già scritto in passato – era stato poi picchiato, rapinato, minacciato di morte e abbandonato in aperta campagna. Era riuscito a raggiungere un’abitazione da dove aveva dato l’allarme. In ospedale era stato medicato per traumi guaribili in una settimana. Poi la denuncia ai carabinieri, le indagini e ora il provvedimento del giudice.