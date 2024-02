Al benzinaio presi. Gratta e Vinci

Nuovo furto in una stazione di servizio lungo l’asse provinciale Val d’Enza, stavolta colpito il bar-tabacchi non lontano dal casello dell’Autosole di Campegine. L’allarme è scattato la notte tra venerdì e ieri attorno alle 2, quando è stato chiamato il 112. Una pattuglia dei carabinieri da Castelnovo Sotto in pochi minuti è arrivata sul posto ma i malviventi si erano già dileguati. Dopo aver forzato la porta d’ingresso del locale, erano rapidamente entrati e avevano asportato soldi in contanti, varie stecche di sigarette e numerosi "Gratta e vinci". Un ammanco da migliaia di euro. Non vi sarebbero testimoni. I militari hanno avviato le indagini a carico di ignoti per furto aggravato, si spera nell’aiuto che potrebbero dare i filmati di videosorveglianza.