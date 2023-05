Al Bisamar tornano le tombolate estive

Tornano le tombolate estive. Un’iniziativa sempre molto apprezzata e sono tante le persone che partecipano per trascorrere una serata all’insegna del divertimento e della compagnia. Le tombolate, come è avvenuto con successo anche nel passato, si svolgeranno nei mesi estivi di giugno, luglio e agosto. Inizieranno il 5 giugno e continueranno poi fino al 28 agosto. L’appuntamento è tutti i lunedì sera per quasi tre mesi. Le tombolate estive saranno ospitate presso il circolo Bisamar a Scandiano. Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile telefonare direttamente al numero 3299648210. "Siamo pronti per la tradizionale manifestazione estiva scandianese – dice l’organizzatore Luciano Ferrari".