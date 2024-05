Al giovedì c’è il mercatino vintage

Novità in arrivo in piazza Fontanesi per chi ama vivere la città. Da domani al 20 giugno, tutti i giovedì, la piazza sarà animata dal ‘Fontanesi Market’, mercatino vintage e handmade organizzato dai commercianti locali della zona, accompagnato da musica e dj-set. I visitatori godranno di un’ampia scelta, con una quarantina di banchi fra abiti e oggetti vintage, handmade, artigianato e gli intramontabili vinili. I suoni a cura di Sound Salvatico, Sospeso Brothers, Dj Fausto, Nic 2 Birilli e Max Benassi.