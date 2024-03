Al PalaGiovanelli il gran finale della Volley Cup. Un’ovazione per gli ospiti della Nazionale sordi

Si conclude nel pomeriggio (ore 16,30), con la finale in programma al PalaGiovanelli, l’edizione 2024 della Castelnovo ne’ Monti Volley Cup, il torneo Under 17 che si sta disputando in Appennino. Le 9 squadre partecipanti, affiancando la pallavolo giocata a tante attività di scoperta del nostro territorio, si stanno affrontando all’ombra della Pietra senza esclusione di colpi: in chiave reggiana bene i Vigili del Fuoco che, dopo aver perso 2-0 con Portogruaro nella giornata d’esordio, si sono aggiudicati i derby con il Volley Ball San Martino Blu Notte (2-0) e hanno poi piegato in rimonta la Synergy Volley Reggio Emilia (2-1); quest’ultima ha perso in tre set contro i padovani del Valsugana Volley, dopo aver vinto il primo parziale, per poi piegare 2-0 la già citata San Martino, che ha finora collezionato tre sconfitte in altrettanti match, compreso quello d’esordio coi bergamaschi di Scanzorosciate (2-0). Nella mattinata di ieri è scesa in campo anche un’ospite speciale, la nazionale sordi, che ha disputato tre gare amichevoli, prendendosi l’applauso del pubblico nel vittorioso 2-0 contro i Power Diavoli Brugherio, campioni 2022 e secondi classificati un anno fa, che sembrano poter avere le carte in regola per tornare sul gradino più alto del podio.

Ieri pomeriggio, infine, i capitani delle formazioni partecipanti hanno partecipato a Castelnovo al tradizionale gioco dello Scusin.