Al supermercato l’eco-compattatore per la plastica

Installato a Salvaterra in via Ligabue il primo eco-compattatore per bottiglie Pet. All’inaugurazione erano presenti il sindaco Giuseppe Daviddi, l’assessore all’ambiente Daniele Benassi, il referente Coripet per l’Emilia Romagna Giuseppe Di Matteo, il titolare del Sigma di Salvaterra Ennio Mammi, consiglieri e assessori. "Questa iniziativa è la prima del genere nella provincia di Reggio e rappresenta un passo avanti nel promuovere pratiche più ecologiche a livello locale", dicono dal Comune.

Coripet (il consorzio volontario per il riciclo del Pet) e l’amministrazione di Casalgrande hanno trovato il sostegno del supermercato Sigma di Salvaterra che offrirà un incentivo economico (pari al 10% di sconto su una spesa minima di 30 euro) ai cittadini che contribuiranno al corretto utilizzo dell’ecocompattatore che opera con un’applicazione per smartphone. È possibile accumulare punti utilizzabili anche in altri partner convenzionati.

m. b.