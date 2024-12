Al via ’Metti in mostra il tuo presepe’

"Metti in mostra il tuo presepe": ben 77 opere realizzate da presepisti delle province di Reggio, Modena e Cremona, esposti in 26 differenti location all’interno del comune di Castelnovo Monti. L’iniziativa ideata dal Gruppo Storico Folkloristico il Melograno e promosso congiuntamente a Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano e comune di Castelnovo, verrà inaugurata domani alle 10,15 all’interno della suggestiva cornice Centro Laudato Sì. "Laudato sì rappresenta un luogo di incontro e promozione del nostro Appennino. Accogliamo con soddisfazione questa iniziativa" dice il consigliere del Parco, Robertino Ugolotti. I 77 presepi che partecipano al concorso (28 dei quali fanno parte della collezione "Le natività di Elena" di Elena Turci) potranno essere votati da domani fino al 6 gennaio 2025 tramite Qr code o apposite schede poste nei diversi punti di esposizione e sui canali social del Parco. "L’iniziativa mette in relazione ambiti e dimensioni che ci appaiono distanti solo in apparenza – aggiunge il sindaco di Castelnovo, Emanuele Ferrari – arte, tradizione, cultura e promozione del territorio si uniscono grazie alla magia del presepio".

s.b.