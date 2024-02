Alessio Boni e Iaia Forte sul palco per ’Iliade. Il gioco degli dei’

Stasera alle 21 al teatro Ruggeri di Guastalla prosegue la stagione di prosa con "Iliade. Il gioco degli dei", con Alessio Boni e Iaia Forte, interpreti con Haroun Fall, Jun Ichikawa, Francesco Meoni, Elena Nico, Marcello Prayer, Elena Vanni. Uno spettacolo ispirato all’Iliade di Omero su testo di Francesco Niccolini. Dopo "I Duellanti" e "Don Chisciotte", Boni è protagonista della nuova riscrittura di un classico della letteratura: l’Iliade di Omero. Lo spettacolo invita a specchiarsi nei miti più antichi della poesia occidentale e nella guerra di tutte le guerre. Sono causa di tutto ma non hanno colpa di nulla: sono gli dèi immortali e la loro commedia è la tragedia degli uomini, da sempre. Da un po’ di tempo però qualcosa è cambiato: sono diventati pallidi, immagini sbiadite dell’antico splendore, hanno perso i loro poteri e non sanno spiegarsi né come né quando sia iniziato il loro tramonto. Non si incontrano da secoli ma oggi un misterioso invito li riunisce, dopo tanto tempo. Chi li ha invitati?

Biglietti da 10 euro (loggione). Informazioni: 0522-839756