Alfonsina e il Giro d’Italia. La ciclista più forte dei tabù

Venerdì 3 maggio alle 18 alla Libreria Coop All’Arco, in centro a Reggio, è in programma la presentazione di "Alfonsina e la strada" di Simona Baldelli, autrice del libro che narra la storia di Alfonsina Strada, pioniera su due ruote, in un appuntamento organizzato da Soroptimist Club Reggio Emilia.

L’autrice sarà in dialogo con Francesca Codeluppi per raccontare la storia di questa incredibile donna dello sport. L’incontro rientra nel progetto "Donne e Sport. La lunga strada verso la parità" e trae spunto dal centenario della 12° edizione del Giro d’Italia partito da Milano nel 1924, a cui prese il via Alfonsina Strada, unica donna nella storia del Giro ad aver gareggiato, con uno sguardo ideale all’edizione dei giochi olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, che si prevede possa essere la più equilibrata di sempre dal punto di vista del genere. La parità tra donne e uomini è un principio fondamentale che necessita di trovare applicazione anche nello sport. E il progetto di Soroptimist International si propone di far riflettere su questo divario, affrontando i temi sulla parità di trattamento.