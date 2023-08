Alla casa di riposo due positivi Isolati, situazione sotto controllo

Almeno un paio di ospiti sono risultati positivi al Covid all’interno della casa di riposo di Guastalla, struttura comunale gestita da Coopselios. Come prevede la prassi, i pazienti positivi sono stati isolati in apposite camere, senza contatti con altri ospiti. Da quanto si è saputo, le loro condizioni non risultano preoccupanti e non è stato necessario, almeno finora, un loro trasferimento in ospedale. Ovviamente, sempre come previsto dal protocollo sanitario, gli accessi alla casa di riposo avvengono precauzionalmente con l’utilizzo delle mascherine Ffp2. Il Covid si sta ripresentando nuovamente anche nelle case protette. Di recente sono stati segnalati anche alcuni episodi di positività alla casa di riposo di Boretto.

E’ stato un controllo in ospedale di un ospite a fare emergere la positività. Il controllo sugli altri anziani della struttura protetta ha permesso di rilevare altri casi. Ovviamente tutti gli anziani risultati positivi al virus sono stati isolati, in attesa di ulteriori accertamenti, fino a quando gli effetti dello stesso virus non saranno completamente scomparsi.