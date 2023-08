Alla Panizzi è tornato l’orario autunnale Alle decentrate dal 10

Da ieri è tornato l’orario di apertura autunnale per la biblioteca Panizzi, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19. E dal 4 settembre una novità: la Biblioteca delle Arti amplierà l’orario di apertura, accogliendo così il pubblico ogni martedì e venerdì dalle 9 alle 18, il mercoledì, giovedì e sabato dalle 9 alle 13. Le biblioteche decentrate di Rosta Nuova, Ospizio, San Pellegrino e Santa Croce riprenderanno il consueto orario invernale da lunedì 10 settembre. Inoltre, in occasione del Festival di Emergency "Il confine", che si terrà a Reggio l’1, 2 e 3 settembre, la Panizzi ospiterà diversi eventi e attività in particolare dedicati a bambini e ragazzi e osserverà delle aperture straordinarie: venerdì 1 settembre dalle 9 alle 23, sabato dalle 9 alle 20.30, domenica dalle 9 alle 19.