Alla riscoperta degli storici Maggi La ricerca degli studenti del Chierici

Dieci classi del liceo artistico ‘Gaetano Chierici’ di Reggio, impegnate per il progetto interregionale, che unisce Emilia-Romagna e Toscana dal titolo "Cantar Maggio con Ariosto” per conCittadini (Assemblea Legislativa regionale).

L’iniziativa ha coinvolto tutte le discipline e gli indirizzi della scuola che si sono trovati per la restituzione pubblica dei lavori svolti giovedì scorso nella sala eventi del Mapei Stadium, gremita di 300 persone, fra studenti, docenti, genitori e pubblico. Il Chierici è la prima scuola ospite dello stadio grazie al lavoro del dirigente Andrea Lorenzi e Annalisa Rabitti (assessora alla cultura). Il percorso inizia dai canti di Ariosto dell’Orlando Furioso, nei 500 anni del suo governatorato in Garfagnana. S’intreccia con la storia, la cultura del Maggio, documentata nel museo di Villa Minozzo dalle compagnie Monte Cusna di Asta, Società del Maggio costabonese, con video interviste a protagonisti e testimoni, fra cui Lorenzo Fioroni, Natascia Zambonini (consulente progettuale). Hanno permesso la realizzazione del progetto il sindaco di Villa Minozzo, Elio Ivo Sassi, Dea Tojalli (assessore alla cultura dello stesso municipio appenninico), Giorgio Cecchelani (consigliere comunale) e la Croce Verde villaminozzese.

Il viaggio è continuato a Castelnuovo Garfagnana per la rocca ariostesca, a Piazza al Serchio per il museo italiano dell’immaginario folklorico e il Maggio Toscano, nel parco nazionale tosco-emiliano, l’area Mab Unesco, col presidente del Parco Nazionale Fausto Giovanelli, il direttore Giuseppe Vignali e l’importante apporto della docente, esperta di epica e di Maggi, della Columbia university di New York, Jo Ann Cavallo, che ha seguito l’evento in diretta, salutando ragazzi e docenti.

Al Mapei, presentati dagli studenti, sono scorsi i racconti fantastici animati, video del Maggio, la creazione di stanze per il cantar Maggio, storie di donne, streghe e diritti negati, interviste immaginarie in podcast, spettacolari disegni, simbolici oggetti in terracotta, mirabili progetti per contenitori di senni e di emozioni, pregevoli gadget, preziosi progetti di gioielli, magnifici figurini, tutte opere ispirate ai Maggi e all’Orlando Furioso, mappe interattive e video sul Parco nazionale dell’Appennino, del Mab unesco, esperimenti con l’ astrolabio, video sulla luna.

Tra i presenti il provveditore, Paolo Bernardi, l’assessora di Reggio Annalisa Rabitti, esponenti delle municipalità di Villa Minozzo e Castelnuovo Garfagnana. Hanno lavorato le classi: 2ªH, 3ªA, 3ªB, 3ªD, 3ªF, 3ªG, 4ªE, 4ªG, 5ªC, 5ªE, coordinate dai docenti Mariagiuseppina Bo (referente e coordinatrice progettuale), Francesca Ferrari (coreferente), Alberto Artioli e Morena Bertolani, Giacomo Bartolucci, Stefano Bertini, Alessandra Cataleta, Lorenza Ferrarini, Simona Figurella, Elvira Fochi, Alessandra Giaroni, Katiuscia Incarbone, Sonia Lasagni, Chiara Mignani, Alfredo Montanari, Daniela Santachiara, Marilena Soncini, Danilo Villa, lo staff dei docenti di sostegno, tutti insieme nella foto di gruppo.