Alla sala del Capitano del Popolo. Vannacci presenta il nuovo libro

· Stasera alle 20,30 alla sala del Capitano del Popolo, all’Hotel Posta, in centro a Reggio, viene presentato il nuovo libro del generale Roberto Vannacci, dal titolo ’Il coraggio vince. Vita e valori di un generale incursore’, con la presenza dell’autore (foto). ’Il coraggio vince’, è l’autobiografia di Vannacci. Segue l’altra pubblicazione, ’Il mondo al contrario’, che tanto dibattito ha scatenato, negli ultimi tempi, a livello nazionale.

· Oggi alle 17,30 alla cappella dell’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio, in viale Risorgimento, la rassegna Donatori di musica con l’Orchestra Dedicata, composta da professionisti e ideata dal veneziano Daniele Ruzza, violinista. Il concerto Pensa che meraviglia! prevede Le quattro stagioni da Il Cimento dell’Armonia e dell’Invenzione (opera n.8) di Antonio Vivaldi. L’appuntamento è arricchito da letture di Andrea Gherpelli, attore correggese protagonista di varie produzioni televisive e cinematografiche. Ingresso libero, senza prenotazione, fino a esaurimento dei posti.

· Ai Chiostri di San Pietro oggi alle 19 incontro sull’intelligenza artificiale, affrontando il tema OK Freaks: Chiacchieriamo con l’AI, con Chiara Martino.

· All’Associazione Archeosofica di via Campo Marzio, a Reggio, stasera alle 21 incontro sui Simboli dell’arte, sul tema La confraternita dei preraffaelliti tra simbolo mito e letteratura.

· Al cinema Rosebud, sempre in città, stasera alle 21 il film How to have sex (Gran Bretagna, Grecia, 2023), manifesto di un’adolescenza scatenata quanto fragile, con la regia di Molly Manning Walker,proposto in versione originale con sottotitoli in italiano.

· Alle 18 alla biblioteca Santa Croce di via Adua a Reggio uno speciale papà di Coccole di voce sui benefici della lettura.

a. le.