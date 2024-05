Alla scoperta del territorio. Viaggio tra le nostre eccellenze con lo speciale dell’11 maggio

Le eccellenze del territorio, l’enogastronomia, la cultura, le realtà imprenditoriali di primo livello, l’ambiente, ma soprattutto il mondo e l’impegno del volontariato. Sono alcuni dei temi che verranno tratti da un inserto speciale dedicato alla Bassa Reggiana, in uscita con la sua prima edizione con il Carlino Reggio di sabato 11 maggio. Tanti i temi trattati in questo fascicolo dedicato a un territorio ricco di storia, tradizioni, prodotti tipici, associazioni che si dedicano ai servizi per le persone bisognose e per la comunità in generale. L’inserto si intitola "Bassa da Vivere" ed è destinato a diventare un appuntamento periodico con i lettori del Carlino, per approfondire alcuni dei tanti argomenti trattati quotidianamente dal nostro giornale. Un modo per raccontare storie di personaggi, di luoghi, di aziende, di monumenti e luoghi di cultura ritrovati. Come il teatro Rinaldi di Reggiolo, che dopo un lungo periodo di chiusura per inagibilità, finalmente è stato rinnovato nella sua facciata, mentre sono iniziati i lavori che, entro fine 2025, lo riporteranno all’antico splendore. In un inserto sulla Bassa Reggiana non può mancare un riferimento al Po, al Grande Fiume, che in questo caso andremo a trattare con vero esperto come Giuliano Landini, capitano della motonave Stradivari, l’imbarcazione da turismo di maggior pregio attualmente in navigazione sul principale corso d’acqua italiano. Andremo a scoprire le attività didattiche alla scuola di Luzzara, dove i ragazzi sono stati chiamati a una ricerca su partigiani e deportati durante la seconda guerra mondiale: una ricerca originale, per scoprire e immaginare la vita di questi giovani se il conflitto non fosse esistito e se avessero potuto affrontare una vita "normale", tra sogni, obiettivi e futuro. E veniamo al volontariato, uno dei temi principali dell’inserto. Fari puntati sulla associazione di Protezione civile Nubilaria, con sede a Novellara, che diventa non solo un esempio di solidarietà ma anche di integrazione. Come dimostra la recente nomina a presidente di uno storico volontario di origine indiana, eletto all’unanimità al momento del rinnovo delle cariche direttive. Un esempio di civiltà e amore per il territorio che esalta i valori dell’integrazione e della multiculturalità. Per l’enogastronomia abbiamo scelto un prodotto tipico molto amato dai reggiani e non solo: il cicciolo. Ed è alla festa del Cicciolo d’Oro e alle varie iniziative organizzate dall’omonima associazione di Campagnola Emilia che viene dedicato uno spazio per raccontare la bontà di un derivato della lavorazione del suino, attività che proprio nella Bassa Reggiana ha sempre avuto dei grandi maestri. E spiegheremo come il Cicciolo d’Oro può diventare pure occasione di cultura e di didattica, con le iniziative che a Campagnola hanno ospitato gli studenti di una vera università che si occupa di gusto e di sapori. Per le aziende, faremo un salto alla Vimi Fasteners di Novellara, impresa leader nel settore metalmeccanico, che guarda al presente e al futuro non solo dal punto di vista dei bilanci finanziari, ma anche dal punto di vista della solidarietà, del benessere dei lavoratori e della tutela dell’ambiente. Non mancano gli spazi per lo spettacolo, soprattutto in vista dell’avvio della tappa di Correggio della rassegna "Crossroad", una carrellata di concerti jazz di altissima qualità, con musicisti di livello internazionale, che si esibiranno al teatro Asioli, attirando l’attenzione di un vasto pubblico appassionato di questo genere musicale. E per ultimo, ma non certo per importanza, uno spazio dedicato allo sport, con un approfondimento della società Boxe Guastalla Paolo Motta, che continua a svilupparsi come numero di associati e come qualità dei suoi atleti, vantando pure un giovane professionista come Hassan Kobba, che ha debuttato di recente nella sua nuova categoria, con un esordio vincente sul ring di casa. Davvero straordinaria la storia della sua famiglia legata al mondo del pugilato: il nonno, che si chiamava come lui, è stato campione d’Africa e olimpionico ai Giochi di Roma del 1960, mentre il padre Salah Eddine è stato un valido pugile professionista.