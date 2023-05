Allaccio abusivo al contatore Per un mese ha rubato l’energia

Per oltre un mese, con un allaccio abusivo alla rete elettrica di Enel, un quarantenne avrebbe rubato un ingente quantitativo di energia elettrica, arrecando un danno (che potrebbe essere quantificato sui 10mila euro) evidente alla società che gestisce il servizio. Con l’accusa di furto aggravato, i carabinieri di Brescello hanno denunciato un uomo di 43 anni, abitante nella zona. La scoperta del furto di luce è arrivata dalla segnalazione di personale tecnico di Enel, dopo aver notato l’anomalo funzionamento del contatore di un edificio, che era stato disattivato a inizio aprile. Le indagini hanno accertato la manomissione del contatore. L’uomo, dopo la cessazione dell’allaccio alla corrente, avrebbe intercettato all’esterno i cavi di Enel Distribuzione e, attraverso un collegamento abusivo, ha allacciato le utenze private, consumando per circa un mese e mezzo, in maniera del tutto illecita, svariati kilowatt al giorno. I carabinieri e i tecnici Enel hanno effettuato un sopralluogo che ha confermato i sospetti. Ora l’impianto è stato disattivato, il 43enne denunciato e chiamato pure a risarcire i danni provocati all’Enel.