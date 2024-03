All’andata vinse l’Aglianese di misura. Formato & C. sognano il colpaccio

Il campionato di Serie D arriva oggi all’ottava giornata di ritorno, con il Lentigione che gioca alle 14,30 sul campo toscano dell’Aglianese. Agli ordini di David Kovacevic della sezione di Arco Riva si affrontano due squadre in buone condizioni che arrivano da due vittorie consecutive. Entrambe hanno perso la terzultima partita, ma la formazione della provincia pistoiese delle ultime otto gare ne ha vinte ben sette e proprio in queste ultime otto partite vanta il percorso migliore di tutte le avversarie del girone. Il suo allenatore è Francesco Ciccio Baiano, napoletano di 56 anni che ha fatto la sua fortuna da giocatore soprattutto in Toscana con le cinque stagioni disputate nella Fiorentina. Da allenatore, esperienze anche a Palermo (vice) e a Pisa (Primavera). La squadra toscana è settima con 39 punti e aspetta il momento propizio per entrare ai play-off. E’ squadra che non segna molto, ma che in casa può vantare la miglior difesa del campionato, con soli 6 gol subiti. Non hanno un super bomber, ma in attacco Bocalon e Marino vantano cinque gol. Saranno assenti per squalifica Viscomi e Remedi (ex, stagione 21/22). Il Lentigione oggi è piena zona play-off, con il suo quarto posto e i suoi 43 punti: in alto la classifica è davvero corta, con Ravenna a 47, Forlì 45, Carpi 44 e dunque i rivieraschi, alla pari del San Marino, con un successo possono migliorare ulteriormente l’ottima classifica. I reggiani puntano sui gol di Formato, 8 ad oggi, ma anche sulle reti di Martino e Montipò che con 7 seguono ed integrano le prestazioni del capitano. Sono confermati i rientri degli infortunati Sabotic e Nanni, mentre da squalifica torna Nappo. Sempre fuori per squalifica, ma aveva quattro giornate, il centrocampista Alessandro Pari. All’andata vinsero i toscani per 2 a 1 e dunque Formato e compagni hanno qualcosa da vendicare in ogni caso su uno dei più difficili terreni della Serie D.

c.l.