All’Asioli ecco il Jazz con "Furious Zapping" omaggio a Frank Zappa

Al teatro Asioli di Correggio stasera alle 21 la rassegna jazz propone il concerto "Furious Zapping" con Furio di Castri al contrabbasso, accompagnato da Giovanni Falzone alla tromba, Achille Succi e Mauro Negri a sax e clarinetto, Federico Pierantoni al trombone, Fabio Giachino alle tastiere, Mattia Barbieri alla batteria.

"Furious Zapping" è sinonimo di creatività senza barriere stilistiche: basta scorrere il cast dei musicisti coinvolti per rendersene conto. Musicalmente parlando, tutto può succedere in questo omaggio a Frank Zappa, riferimento intramontabile per chi vuole fare musica senza sottomettersi al sistema. "Furious Zapping" rinnova un fortunato progetto di una quindicina di anni fa, con l’estro di musicisti creativi.