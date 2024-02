Alle 14 di oggi l’addio in San Quirino ad Angelo Ficarelli

E’ stato concesso il nulla osta per i funerali di Angelo Ficarelli, vinto a 60 anni da una malattia contro cui aveva combattuto a lungo. "Una presenza luminosa nella vita di chi lo ha conosciuto", il messaggio che viene riportato sul manifesto che annuncia l’addio ad Angelo, previsto per oggi alle 14 dalla camera mortuaria dell’ospedale di Correggio per la basilica di San Quirino. Al termine della messa in basilica il corteo prosegue in auto, per l’ultimo viaggio, per il cimitero di San Martino di Correggio.

Lascia la moglie Rita, i figli Federica, Letizia e Giulio, la sorella Lorena, i nipoti e "tutti coloro che gli hanno voluto bene". Oggi la camera mortuaria è aperta dalle 8 alle 14. Angelo Ficarelli, dirigente nel settore tipografico, era molto attivo nel mondo cattolico: già componente del consiglio pastorale a Correggio, organizzatore di eventi in parrocchia e all’oratorio, catechista-educatore, fino all’impegno nella Fondazione Bellelli-Contarelli, membro nel consiglio direttivo degli Istituti scolastici San Tomaso di Correggio. Moltissimi i messaggi di cordoglio giunti in questi giorni alla famiglia.